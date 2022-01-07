5 ألقاب تضع شباب الأهلي على قمة أبطال السوبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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استطاع شباب الأهلي أن يحقق 5 ألقاب في كأس السوبر الإماراتي في عصر الاحتراف، وذلك في مواسم (2008-2009، 2013-2014، 2014-2015، 2016-2017 و2020-2021).

ويأتي في المركز الثاني في عدد الألقاب كل من العين والوحدة، برصيد 3 ألقاب، وحقق العين اللقب في مواسم (2009-2010، 2012-2013 و2015-2016)، والوحدة في مواسم (2011-2012، 2017-2018 و2018-2019).

في حين، توج كل من الإمارات والشارقة باللقب مرة واحدة، وفاز الإمارات باللقب في موسم (2010-2011)، والشارقة في موسم (2019-2020).

أما الجزيرة، فلم يسبق أن توج باللقب طوال تاريخه، رغم مشاركته في 4 مباريات سابقة على كأس السوبر، وذلك في أعوام (2011، 2012، 2016 و2017).

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