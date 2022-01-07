الجنيبي: كأس السوبر تجسد شعار الإمارات ملتقى العالم

المصدر: دبي- البيان

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وجه عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، كلمة بمناسبة إقامة كأس السوبر الإماراتي اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد، وقال فيها: "نحتفل بكأس السوبر الإماراتي، ونضع لها شعار «الإمارات ملتقى العالم»، كوننا نؤمن أن هذا الشعار يجسد دور دولة الإمارات العربية المتحدة، الرائدة في جميع المجالات، والتي تعد ملتقى العالم حقيقة لا افتراضاً ولا شعاراً".

وأضاف: "كأس السوبر التي تترقبها الجماهير، ليست مجرد مباراة كرة قدم من تسعين دقيقة، لكنها، مثل كل مناسباتنا، فعالية في حب الوطن، هي باسمها اختزال لواقع بهيّ كل ما فيه "سوبر"، كل ما فيه خارق مدهش يليق بوطن الدهشة والتاريخ، صاحب الماضي الثري والغد الذي يراه في الفضاء وعلى المريخ".

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