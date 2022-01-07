لاعبو شباب الأهلي الأكثر خبرة بالسوبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يعتبر لاعبو شباب الأهلي، الأكثر خبرة بمباريات كأس السوبر الإماراتي، من منافسيهم لاعبي الجزيرة، قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وفي قائمة شباب الأهلي الحالية، أكثر من لاعب شارك في مباريات كأس السوبر أكثر من مرتين، ومنهم المدافع وليد عباس، والذي شارك في النسخة الأولى من كأس السوبر عام 2008، ولكن بقميص نادي الشباب، قبل انتقاله إلى شباب الأهلي عام 2013، ليشارك بعدها في 4 مواجهات سوبر مع الأهلي، ثم شباب الأهلي بعد دمج أندية الشباب والأهلي ودبي في عام 2017.

وشارك أيضاً، في 5 مباريات سوبر من لاعبي شباب الأهلي كل من الحارس ماجد ناصر، والمدافع عبد العزيز هيكل، والمهاجم أحمد خليل، بينما شارك في 4 مباريات كأس سوبر، كل من المدافع عبد العزيز صنقور، ولاعبو الوسط ماجد حسن، وعمر عبد الرحمن "عموري"، ولكن الأخير شارك بقميص فريقه السابق العين، وإذا لعب اليوم، سيكون أولى مبارياته على الألقاب مع "فرسان دبي".

أما الجزيرة، فليس لديه سوى 3 لاعبين شاركوا في مباريات كأس السوبر، ويقودهم حارس المرمى علي خصيف، والذي شارك في 3 مباريات كأس سوبر، وكذلك علي مبخوت الذي شارك في 3 مباريات، وخلفان مبارك، والذي شارك في نسخة وحيدة.

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