برونو: "السوبر" مباراة خاصة للجزيرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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قال برونو دي أوليفيرا مهاجم الجزيرة إن مباراة فريقه اليوم أمام شباب الأهلي على كاس السوبر تعتبر خاصة لفريقه لأنه لم يسبق له الفوز بلقب بطولة الليلة الواحدة وأن ذلك يشكل دافعا كبيرا لهم كلاعبين بهدف تحقيق إنجاز تاريخي للنادي، ذاكرا أنهم ينظرون الى المباراة على أنها فرصة لإثبات وجودهم والفرحة ببطولة جديدة، مؤكدا أنهم يتمتعون بطموح الفوز في المباراة وسيبذلون قصارى جهدهم للتتويج باللقب.

وتوقع برونو مباراة صعبة، مؤكدا ان شباب الأهلي من الفرق القوية، مضيفا، نعلم ان المباراة ليست سهلة لأننا نلعب ضد فريق قوي يمتلك الدافع في الفوز، لكننا مستعدون على النحو الأمثل للقاء وكل لاعب يرغب في تقديم أفضل ما لديه من اجل الفوز.

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