الجزيرة يفقد 3 من أبرز نجومه في "السوبر"

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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يفقد الجزيرة 3 من أبرز نجومه في مباراته اليوم أمام شباب الأهلي، المقامة على لقب كأس السوبر الإماراتي، على ملعب إستاد هزاع بن زايد، ما يشكل خسارة كبيرة للفريق الذي يبحث عن اللقب الأول في تاريخه بعد 4 مشاركات سابقة خسر نتائجها.

وتأكد قبل ساعات من اللقاء اليوم غياب ميلوس كوسانوفيتش متوسط الدفاع الذي يعد أكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الحالي، بجانب غياب الصاعد المتألق عمر تراوري، وذلك نتيجة وعكة صحية، مع خسارة خلفان مبارك صانع الألعاب الأميز والذي تجددت عليه الآم الإصابة التي كانت قد أبعدته شهرين عن الملاعب لكنه عاد في المباريات السابقة وبعد إن اكتملت جاهزيته البدنية لخوض المباريات شكا من الإصابة مجددا، وبالمقابل فإن الجهاز الفني استرد جهود المدافعين خليفة الحمادي بعد تماثله للشفاء ومحمد العطاس الذي غاب عن المباراة السابقة امام اتحاد كلباء لإكمال مراسم زواجه، لتعود اليوم ثنائية الحمادي والعطاس في قلب دفاع فخر أبوظبي من جديد.

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