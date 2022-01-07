العين يرحب بالمدافع دانيلو على طريقته

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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رحب نادي العين على موقعه الرسمي، بلاعبه الجديد المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا، قادما من نادي شيريف تيراسبول بطل مولدوفا، على طريقته الخاصة عبر مقطع فيديو، استعرض خلاله مسيرته منذ بداية حياته في سان أنطونيو، حيث واجه تحديات كبيرة وعاش أوقاتا عصيبة، ولحظات أخرى سعيدة، وحقق بعضا من طموحاته في كرة القدم، قبل أن يدخل في تجربة جديدة بانضمامه لنادي العين، مؤكدا فخره وسعادته بالانضمام للزعيم وجهوزيته للذود عن شعاره.

وكان العين تعاقد مع المدافع الكولومبي لعام ونصف العام ليحل بديلا للتونسي ياسين مرياح الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب التي جرت أخيرا وفاز بلقبها المنتخب الجزائري، فيما حل منتخب تونس وصيفا بعد أن قدم مباراة كبيرة في غياب مدافعه القوي مرياح.

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