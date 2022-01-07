أوبريت «السوبر» بمشاركة نجوم الغناء

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أعلنت رابطة المحترفين، اكتمال التحضيرات لتنظيم حفل افتتاح كأس السوبر الإماراتي، الذي يتصدره أوبريت، قامت الرابطة بإنتاجه، ويحمل نفس شعار الحدث «الإمارات ملتقى العالم»، من أشعار شاعر الوطن علي الخوار، وأداء النجمين أسماء لمنور وفيصل الجاسم.ويشهد الحفل الافتتاحي، عددًا من العروض الخاصة، في استاد هزاع بن زايد، والفقرات التي تواكب قيمة الحدث، الذي سيتم خلاله تتويج أول ألقاب الموسم. وسيكون الأوبريت محور حفل الافتتاح، وهو الذي يحمل كلمات معبرة عن الإمارات، أرض التسامح، ووطن جميع الجنسيات الذين يعشون فيها بكل أمن وسلام ومحبة، وملتقى لشعوب العالم أجمع، وستؤدى كلمات الأوبريت باللغتين العربية والإنجليزية.

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