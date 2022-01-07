مهدي علي: لا أسرار.. والأكثر تركيزاً سيحلق بالكأس

المصدر: متابعة- إيهاب زهدي

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أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن كأس السوبر لقب مهم، وأول بطولات الموسم الجاري، ويدخل فريقه المواجهة مدافعاً عن اللقب، وقال: «استعداداتنا جرت بشكل جيد، ومباريات النهائي تتطلب التزاماً كاملاً بالنواحي التكتيكية من قبل اللاعبين، والتعامل معها بحذر، لأنه ليس هناك مجال للتعويض.

وأضاف: في المؤتمر الصحافي للمباراة:لعبنا مع الجزيرة قبل شهرين، والفريقان يعرفان بعضهما البعض وليس هناك أسرار، والفريق الأكثر تركيزاً وهدوءًا ورغبة في الفوز، سيكون قادراً على التعامل مع المباراة بكل ظروفها، وستكون فرصته أوفر للتحليق بالكأس، وأتمنى تحقيق اللقب»

وأوضح:«المباريات النهائية لها اعتبارات خاصة ولا تعترف بما يحدث قبلها وهي بطولة من مباراة واحدة والنهائي لها خصوصية والبطولات، ولدينا لاعبون خبرة سبق ولعبوا في مباريات مهمة، ويعطينا ميزة التعامل مع المباريات النهائية، وأتمنى أن يكون الفريق حاضراً في تلك المواجهة».

غيابات

وعن الغيابات، قال: الغيابات موجودة في كلا الفريقين، ولكن اللاعبين الموجودين سيكونوا قادرين على الحضور وتعويض الغيابات، وهناك لاعبون مصابون لم يتحدد بعد مدى إمكانية مشاركتهم في المباراة، مع التأكيد على أن الغيابات ستكون مؤثرة على أي فريق، ولكن الفارق في كيفية التعامل مع تلك الغيابات سواء بالتعويض بلاعبين أو بتغيير طريقة اللعب«.

وعن إمكانية مشاركة عمر عبد الرحمن»عموري«، والنرويجي أولسن، والأرجنتيني كارتابيا، قال مهدي: بالنسبة لعموري، لم تتحدد مشاركته لأنه عائد من إصابة، بينما ملف اولسن وكارتابيا، فهو لدى الإدارة، وسنرى إذا كان تم تسجيلهما أم لا، وهل يمكن مشاركتهما في مباراة السوبر؟.

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