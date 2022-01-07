مارسيل كايزر: لا علاقة للتاريخ بطموحاتنا في اللقب

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة سعادته بالتواجد في حدث مهم مثل «كأس السوبر»، وقال «نثق في قدرة لاعبينا على تقديم مباراة جيدة، في المواجهة الصعبة نظراً لقوة المنافس وقال: سنلعب ضد فريق قوي لديه لاعبون يصنعون الفارق، ولكننا نمتلك أيضا ذات الأدوات، ونحن في كامل الجاهزية للقاء ولا نعاني من أية مشكلة بدنية جراء خوض عدد من المباريات المتواصلة في الأيام السابقة،ونثق في أنفسنا على تقديم مباراة قوية، لأننا فريق قوي ، وأثق بأن الفريقين سيقدمان مباراة قوية وممتعة للجماهير.

وأضاف: لا علاقة للتاريخ بطموحاتنا في اللقب،وعدم توفيق الفريق في 4 مباريات سوبر سابقة خرج فيها خاسراً للقب، لا علاقة له بلقاء اليوم، والنتائج السابقة لا تؤثر في الحاضر ولن تشكل علينا أي ضغوط، لأننا نستمتع بكرة القدم ونؤدي بشكل جيد، التاريخ لا يهمنا، المهم أننا متحفزون للقاء ولدينا رغبة قوية في الظهور الجيد وتحقيق الفوز.

ورفض مدرب فخر أبوظبي تحديد الأسماء التي ستغيب عن اللقاء من عناصره، ذاكراً أنه لا يرغب في كشف غياباته: وقال: أؤكد مواصلة غياب علي مبخوت لأنني أتفهم وضع علي مبخوت عند الجماهير والسؤال المستمر عنه والفريق في حالة جيدة، ولعبنا مباراة قوية منذ أيام، ونخوض المباراة الرابعة خلال أيام قليلة، فقط نفتقد بعض اللاعبين

وحول تأثير لقاء اتحاد كلباء الذي لعبه الجزيرة يوم الاثنين الماضي، قال:لم ننجح في حسم مباراة اتحاد كلباء مبكراً، وكان علينا القتال حتى الوقت الأخير من المباراة، ولكني لا أعتقد أن المباراة سيكون لها تأثير سلبي على الحالة البدنية للاعبي الجزيرة.

وختم كايزر حديثه بالتأكيد على أن مباراة السوبر ستكون قوية ومثيرة وممتعة طوال شوطي اللعب، مبرراً ذلك بتميز الفريقين وحرصهما على بلوغ منصة التتويج.

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