24 كاميرا و«الدرون» لنقل المباراة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلنت رابطة المحترفين بث مباراة كأس السوبر بأحدث التقنيات العالمية في مجال البث التلفزيوني، وسيكون للرابطة الريادة في استخدام هذه التقنيات، لأول مرة في تاريخ كرة القدم في آسيا،عبر ما يفوق عن 24 كاميرا، وتطبيق تقنية الإنتاج العمودي، المخصص للبث عبر الهاتف المحمول.

وكشفت الرابطة أنه ولأول مرة تستخدم «الدرون»، والكاميرا المتحركة الأرضية على عجلات، والكاميرا الصغيرة على رافعة .

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توج شباب الأهلي بلقب كأس السوبر في عصر الاحتراف 5 مرات، وهو العدد الأكبر في مرات التتويج، وكان ذلك في أعوام 2008، 2013، 2014، 2016 و2020.

فيما لم يحقق الجزيرة اللقب نهائياً رغم خوضه لقاء السوبر 4 مرات في أعوام 2011، 2012، 2016 و2017.

«الفرسان» وعشق الألقاب

يعتبر شباب الأهلي، العاشق الأكبر للألقاب في عصر الاحتراف، ودائماً ما يتصدر المشهد في المواجهات النهائية الكبرى، وسيكون إحداها كأس السوبر الليلة، والذي تأهل «فرسان دبي» للدفاع عنه، بعد تتويجهم أبطالاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي. وبدأ شباب الأهلي مشواره في كأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي، من الدور ثمن النهائي، وسجل خلال مسيرته نحو اللقب 8 أهداف، ودخل مرماه هدف وحيد، وجاءت البداية بمباراة حتا، والتي حسمها بالفوز 3-0، وتفوق في دور الثمانية على فريق الإمارات 2-0، وفي الدور قبل النهائي على بني ياس 1-0. وفي المباراة النهائية على الكأس الغالية أمام النصر، سجل لشباب الأهلي كارتابيا ( هدفين) ، وأحرز مهدي عبيد هدف النصر.

الجزيرة بالأبيض وشباب الأهلي بالأحمر

استعرض الاجتماع التنسيقي الفني لمباراة كأس السوبر الترتيبات اللوجيستية للفريقين، والأمور الفنية، التنظيمية، والإعلامية، حيث سيكون فريق الجزيرة على يسار المنصة، وفريق شباب الأهلي على يمينها. واستعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث سيرتدي فريق الجزيرة الأبيض كاملاً، بينما يلعب شباب الأهلي بالطقم الأحمر كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية. ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين وحضره ممثلو ناديي الجزيرة وشباب الأهلي، ممثل إدارة الحكام، ممثل شركة الأمن الخاصة، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة واستاد هزاع بن زايد.

مجلة «كأس السوبر» بالعربية والإنجليزية

أصدرت رابطة المحترفين الإماراتية مجلة «كأس السوبر» باللغتين العربية والإنجليزية، وأكد عبدالله الجنيبي، رئيس الرابطة في كلمته، أهمية الحدث الذي تسعى الرابطة لجعله احتفالية كبرى تتجاوز في معناها أكثر من مباراة كرة قدم. تضمنت المجلة بين صفحاتها معلومات عن طرفي السوبر، منها مسيرة الفريقين للوصول لهذه المباراة، وصفحة خاصة بالمدربين مارسيل كايزر ومهدي علي، ثم مواجهة بين أبرز نجوم الفريقين في مختلف المراكز، إضافة إلى إحصاءات وأرقام حول السوبر، وغيرها من المعلومات المميزة.

جوائز للجماهير

تقرر فتح بوابات استاد هزاع بن زايد في 5:45 مساء، وستكون الجماهير على موعد مع احتفاليات وعروض خارجية في محيط الاستاد اعتباراً من الرابعة عصراً، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز عينية بين شوطي المباراة، وسحوبات على جوائز بقيمة 100 ألف درهم (50 ألف درهم لكل فائز).

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