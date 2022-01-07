أبو ناموس مع «السماوي» حتى 2025

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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جددت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تعاقدها مع لاعب الفريق الأول الفلسطيني أحمد شحدة أبو ناموس لمدة ثلاث سنوات، ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2025.

وجاء التجديد للاعب، الذي كان ينتهي تعاقده مع «السماوي» بنهاية الموسم الحالي، بعد تألقه منذ تصعيده للفريق الأول في موسم 2018 - 2019، وكان يلعب مع الفريق في فئة مواليد الدولة، ونجح في حجز مكان في التشكيلة الأساسية.

وخاض أبو ناموس مع بني ياس 96 مباراة في الدوري وكأس المحترفين ودوري 21 سنة، وسجل 30 هدفاً، منها 8 أهداف في دوري أدنوك للمحترفين، وهدف في كأس الرابطة، و21 هدفاً في دوري 21 سنة، حيث حصل على لقب هداف دوري تحت 21 سنة موسم 2018 - 2019.

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