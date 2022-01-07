شراكة عالمية بين مانشستر سيتي و«مصدر»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن نادي مانشستر سيتي، توقيع شراكة عالمية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، لتصبح بموجبها شريكاً رسمياً للنادي. وبموجب الاتفاقية، يتعاون مانشستر سيتي و«مصدر» في مجموعة من الأنشطة التي تشمل إطلاق حملة عالمية جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العمل على الحد من التغير المناخي، وتتزامن الحملة مع استضافة «مصدر» لأسبوع أبوظبي للاستدامة من 15 - 19 الجاري.و«مصدر»، شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتنمية المستدامة، وتركز على تطوير مشاريع طاقة متجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومختلف الأسواق العالمية، وتنتشر مشاريعها في 40 دولة.

وقال ستيفن سيبليك، نائب رئيس أول للشراكات العالمية في نادي مانشستر سيتي: نلتزم في سيتي بتحقيق النمو وفق أسس مستدامة ومسؤولة، وندرك أن بناء مستقبل مستدام مرهون بتعزيز سبل التعاون مع الشركاء والمشجعين، ويسرنا أن تنضم إلينا «مصدر» كشريك رسمي في الرحلة المهمة. وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: من خلال تضافر جهودنا مع مانشستر سيتي وإقامة العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة، يمكننا أن نساهم بدور فاعل في بناء مستقبل مستدام.

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