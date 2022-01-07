عمر آل علي حكم الفيديو في كأس آسيا للسيدات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار الحكم الإماراتي الدولي عمر أحمد آل علي للمشاركة في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات، التي ستقام حلال الفترة من 20 الجاري وحتى 6 فبراير المقبل بالهند، وذلك ضمن أطقم حكام «الفيديو» المساعدين، التي تضم معه العراقي علي صباح، والكوري كيم هي جون، والقطري عبد الله المري، والسوري حنا حطاب، والتايلاندي سيفاكوم بو أودوم.

وأكد الاتحاد أن قائمة الحكام والحكمات المختارة هي الأكبر، مع زيادة حجم المشاركة إلى 12 منتخباً، حيث تم تعيين 32 حكمة وحكماً، من بينهم 16 حكمة ومساعدة من 15 دولة، لإدارة 29 مباراة. وأشار الاتحاد إلى أن البطولة تشهد سابقة تاريخية من خلال تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد، اعتباراً من مباريات الدور ربع النهائي، إلى جانب مباريات الملحق، وتم تعيين 6 حكام فيديو بالبطولة. وتتضمن القائمة المختارة 9 حكمات شاركن في إدارة كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، ومن بينهن الأستراليتان كاسي ريبلت وجاكويز، والصينية كين ليانغ، واليابانية ياماشيتا.

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