الإمارات تواجه البحرين والعراق في تصفيات «آسيا للصالات»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات «الكويت 2022»، عن وقوع منتخب الإمارات بالمجموعة الثانية التي ضمت الإمارات والعراق والبحرين، وضمت «الأولى» منتخبات السعودية وعمان ولبنان وفلسطين، ويستهل «الأبيض» مشواره بمواجهة العراق 5 إبريل، ثم يلتقي في اليوم التالي مع البحرين.

من ناحية أخرى، أسفرت مباريات الجولة الأولى من دوري الصالات عن فوز البطائح على الحمرية 2 - 1، واتحاد كلباء على خورفكان 6 - 4 وتعادل النصر والشارقة 3 - 3، وحوّل مليحة تأخره من الظفرة بهدفين نظيفين إلى تعادل 3 - 3. وتتواصل إثارة بلاي أوف درع دوري الخمسين غداً بمواجهات البطائح مع الشارقة والنصر مع الحمرية وخورفكان مع مليحة وكلباء مع الظفرة.

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