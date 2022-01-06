بني ياس يفتقد الرباعي الأساسي أمام كلباء

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يفتقد بني ياس جهود 4 لاعبين أساسيين في مباراة اتحاد كلباء المقررة بعد غد في ختام الدور الأول من دوري«أدنوك للمحترفين» للإصابة، وهم: فواز عوانة وساشا وسهيل النوبي وخميس صالح إسماعيل، ما يجعل موقف الفريق صعباً في المواجهة خصوصاً وأنها غيابات مؤثرة.

ويبحث الجهاز الفني عن إيجاد الحلول المناسبة لتعويض الغيابات في اللقاء الذي يسعى من خلاله بني ياس لمواصلة الانتفاضة التي حققها في المباراة الأخيرة في الدوري بعد فوزه على شباب الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في أكبر نتيجة يحققها الفريق على «فرسان دبي» خلال مواجهاتهما في الدوري.

وعلى صعيد الانتقالات الشتوية، يبحث بني ياس عن تعزيز صفوفه بلاعب مهاجم في ظل عدم ظهور السويدي إسحاق ثيلين بالمستوى المأمول.

وكان النادي تعاقد مع اللاعب مطلع الموسم الجاري لمدة 3 مواسم قادماً من اندرلخت البلجيكي، وشارك في 14 مباراة في الدوري وكأس الرابطة، ولكنه لم يسجل سوى هدفين فقط، حيث يسعى النادي لإعارة أو بيع اللاعب والتعاقد مع مهاجم بديل لتعزيز خط الهجوم.

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