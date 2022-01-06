24 كاميرا من بينها "الدرون" تبث السوبر الإماراتي وفق أحدث التقنيات

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أن مباراة كأس السوبر الإماراتي المرتقبة، بين فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، والمقررة مساء غد، سيتم إنتاجها وبثها بأحدث التقنيات العالمية في مجال البث التلفزيوني.

وسيكون لرابطة المحترفين الريادة في استخدام هذه التقنيات، لأول مرة في تاريخ كرة القدم في آسيا، فبجانب إنتاج المباراة عبر ما يفوق 24 كاميرا، ستنتج المباراة بتقنية الإنتاج العمودي، المخصص للبث عبر الهاتف المحمول، وهي تقنية تطبق لأول مرة في القارة، وذلك في تجربة فريدة، تواكب احتياجات الأجيال متوسطة وصغيرة العمر، التي تمضي وقتها في الترفيه عبر الهاتف، وبما يخص الإنتاج التلفزيوني والبث التلفزيوني والرقمي.

وكشفت الرابطة عن التحضيرات لاستخدام الواقع المعزز عبر الكاميرا الطائرة "الدرون"، لأول مرة في إنتاج كرة القدم في المنطقة، خلال مباراة كأس السوبر الإماراتي، علاوةً على استخدام الكاميرا المتحركة الأرضية على عجلات، وهي كاميرا تستخدم كذلك لأول مرة في المنطقة، إضافة إلى استخدام الكاميرا الصغيرة على رافعة Polecam لأول مرة في مسابقات الرابطة.

وعلى صعيد آخر، عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً مع القنوات المالكة للحقوق /أبوظبي، ودبي والشارقة الرياضية/ الأسبوع الماضي، وذلك على هامش التحضير لمباراة كأس السوبر الإماراتي، المقررة إقامتها في 7 يناير الجاري، على ستاد هزاع بن زايد.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة خطة التغطية الخاصة بكل قناة، تحديد مناطق الاستوديوهات، بجانب متطلبات القنوات، ثم الاطلاع على المرافق وجاهزيتها.

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