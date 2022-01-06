خلفان مبارك وكارلوس إدواردو .. أبرز نجوم اللمسة السحرية في "قمة السوبر"

المصدر: وام

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ستكون الإثارة حاضرة في قمة كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم التي تنطلق غدا الجمعة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بنسختها الـ14، وتجمع بين كل من الجزيرة بطل النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإماراتي وشباب الأهلي بطل النسخة الماضية أيضا من كأس صاحب السمو رئيس الدولة وتقام في تمام الساعة 19:45، تحت شعار "الإمارات ملتقى العالم".

وينتظر جمهور الفريقين اللمسة السحرية الحاسمة والتي من المنتظر أن تكون بين أبرز لاعبي الفريقين من أصحاب اللمسات الساحرة والحاسمة، سواء بصناعة الأهداف أو تسجيلها، وهما خلفان مبارك لاعب الجزيرة، وكارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي.

ولا يختلف اثنان على موهبة خلفان مبارك لاعب فريق الجزيرة؛ وأحد اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل كبير في الكرة الإماراتية، فخلفان يمتلك مهارات كبيرة، تضعه ضمن قائمة المبدعين في الكرة، ولا تتوقف مهاراته فقط على صناعة الأهداف، بل تسجيل الأهداف أيضاً.

لعب خلفان 21 مباراة مع الجزيرة بكافة مسابقات الرابطة عام 2021، بعدد دقائق 1539، وسجل 4 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة، وقام بصناعة 36 فرصة لزملائه.

أما البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب شباب الأهلي، فقدم مستوى كبيرًا خلال الموسم الماضي، رفقة فريقه نال عليه الإشادة من كل المتابعين، وساهم في تتويج فريقه بـ3 ألقاب في الموسم المنصرم.

وشارك لاعب خط الوسط البرازيلي مع شباب الأهلي بكافة مسابقات الرابطة خلال عام 2021 في 33 مباراة، بعدد دقائق وصل إلى 2518، وسجل 13 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وقام بصناعة 33 فرصة لزملائه.

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