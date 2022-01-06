"الآسيوي" يختار حكمنا الدولي عمر آل علي للمشاركة في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات

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أبوظبي في 6 يناير / وام / أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار الحكم الإماراتي الدولي عمر أحمد آل علي للمشاركة في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات التي ستقام حلال الفترة من 20 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل بالهند.

يأتي ذلك ضمن أطقم حكام " الفيديو" المساعدين، التي تضم معه العراقي على صباح، والكوري كيم هي جون، والقطري عبد الله المري، والسوري حنا حطاب، والتايلاندي سيفاكوم بو أودوم.

ومع توسع البطولة لتتضمن مشاركة 12 منتخباً، فقد تم الإعلان عن تعيين 32 حكمة وحكما، من بينهم 16 حكمة وحكمة مساعدة من 15 دولة، وذلك لإدارة حد أقصى من المباريات يبلغ 29 مباراة من بينها مباريات الملحق المحتملة.

وتشهد البطولة سابقة تاريخية لأول مرة من خلال تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد اعتباراً من مباريات الدور ربع النهائي إلى جانب مباريات الملحق، وبالتالي فقد تم تعيين 6 حكام فيديو بالبطولة، حيث سيتم استخدام هذا النظام على استاد نافي مومباي وستاد بوني.

وتم اختيار أطقم التحكيم بالاستناد إلى المهارات والمعرفة الفنية والقدرات على إدارة المباريات والحالة البدنية. وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيم مجموعة من ورش العمل والتدريبات، ومن ضمنها دورات نظام حكم الفيديو المساعد، من أجل ضمان توفير أعلى المعايير الفنية خلال البطولة.

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