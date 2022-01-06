غداً.. كأس السوبر الإماراتي بين رقم جديد لشباب الأهلي وأول تتويج للجزيرة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف استاد هزاع بن زايد للمرة الأولى في تاريخه غداً الجمعة لقاء النسخة الـ 14 من كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم، الذي يجمع بين الجزيرة بطل النسخة الماضية من دوري المحترفين، وشباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تنطلق المباراة الساعة 7:45 بتوقيت الإمارات.

وتحمل مباراة كأس السوبر الإماراتي شعار "الإمارات ملتقى العالم" تأكيداً على مكانة دولة الإمارات التي أصبحت قبلة للمحافل العالمية، ووجهة أكبر وأهم الأحداث على وجه الأرض، وهي التي تحتضن حالياً فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" في أكبر تجمع دولي بمكان واحد.

وتعد هذه المباراة ثاني لقاء لكأس السوبر بين شباب الأهلي والجزيرة حيث التقيا من قبل في نسخة 2016، والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية، وفاز بها شباب الأهلي بنتيجة 2 - 1 .

ولن تكون قمة كأس السوبر سهلة بين طرفي اللقاء، حيث يدخل كل فريق المباراة بطموح الفوز، وتسجيل رقم جديد، في المسابقة، حيث يطمح شباب الأهلي بطل الكأس 5 مرات، في استمرار تفوقه على جميع أندية الإمارات بتلك البطولة، من خلال التتويج باللقب السادس في تاريخه.

أما الجزيرة فطموحه الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما لم يحالفه التوفيق في التتويج به في 4 مناسبات من قبل، حيث شارك في أعوام 2011 و2012 و2016 و2017، ولم يتمكن من إحراز اللقب فيهم.

واستطاع شباب الأهلي أن يحقق ألقابه الـ 5 في عصر الاحتراف في مواسم "2008-2009، و 2013-2014، و 2014-2015، و 2016- 2017، و2020-2021".

ويأتي في المركز الثاني في عدد الألقاب كل من العين والوحدة بعدد 3 ألقاب.. حيث حقق العين اللقب في مواسم 2009-2010، و 2012-2013، و 2015-2016 .. والوحدة في مواسم 2011-2012، و 2017 -2018، و 2018-2019..

فيما توج كل من الإمارات والشارقة باللقب مرة واحدة في موسم 2010- 2011 للإمارات وموسم 2019-2020 للشارقة.

ولم يكن طريق شباب الأهلي سهلاً من أجل التتويج بالنسخة الماضية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، على الرغم من تسجيل الفريق 8 أهداف ودخول مرماه هدف وحيد.. حيث دشن الفريق مشواره من دور الـ16 بمواجهة حتا وفاز عليه 3 - 0 ، ثم واجه الإمارات في دور الثمانية وفاز عليه 2 - 0 ، إلى أن التقى بني ياس في نصف النهائي وفاز عليه 1 - 0 ، ليواجه النصر في المباراة النهائية من الكأس الغالية ويفوز عليه 2 - 1 ، في الوقت القاتل بالدقيقة 93 بهدف كارتابيا من ركلة جزاء.

أما الجزيرة فقد توج بلقب الدوري الإماراتي، برصيد 57 نقطة، وبفارق 3 عن بني ياس أقرب ملاحقيه، ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعصر الاحتراف.

وخلال مشوار مسابقة الدوري في النسخة الماضية حقق الجزيرة الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وتعرض للخسارة في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 64 هدفاً، كأقوى خط هجوم، منها 33 هدفاً بالقدم اليمنى، و24 هدفاً بالقدم اليسرى، و4 أهداف رأسية.

ويأمل طرفي اللقاء في التتويج بأول ألقاب العام الجديد، حيث ينتظر كل منهما منافسة على ألقاب أخرى سواء في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أو كأس رابطة المحترفين الإماراتية، كما يشارك الجزيرة بعد أقل من شهر في كأس العالم للأندية بأبوظبي في فبراير المقبل بوصفه بطلا للدوري المحلي للدولة المستضيفة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز