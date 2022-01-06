سيلفا أبرز صفقات بداية القيد الشتوي

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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فرض لاعب الوحدة الجديد البرتغالي الدولي أدريان سيلفا، نفسه كأكبر الأسماء في بداية صفقات القيد الشتوي، بعد أن تعاقد رسمياً مع «العنابي» بصفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وسيحل سيلفا بديلاً للإسباني خوسيه أنخيل، وانضم اللاعب البرتغالي إلى تدريبات الفريق على الفور، إذ من المتوقع أن يظهر اللاعب في قائمة مباراة النصر والوحدة المقررة يوم الأحد المقبل في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد قيده في كشوفات الفريق في اتحاد الكرة.

ولعب سيلفا لأندية سبورتنغ لشبونة البرتغالي وموناكو الفرنسي وليستر سيتي الإنجليزي، ثم انتقل إلى سامبدوريا في عام 2020، قبل أن يفسخ عقده مع النادي الإيطالي وينضم للوحدة، كما كان أحد العناصر الأساسية في صفوف منتخب البرتغال الفائز بلقب كأس أمم أوروبا عام 2016.

وأعار الجزيرة حارس المرمى سالم خيري «22 عاماً» للظفرة حتى نهاية الموسم الحالي، وجدد بني ياس عقد اللاعب البرازيلي المقيم جواو فيكتور «21 عاماً» لمدة ثلاث سنوات مقبلة حتى 2025.

وانتقل البرازيلي لويز هنريكي معاراً من الوصل إلى الحمرية حتى نهاية الموسم.

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