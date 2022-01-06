العنزي يدحض شائعة الاعتزال ويتدرب مع «النمور»

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

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دحض مدافع منتخبنا الوطني ولاعب فريق كلباء مهندي العنزي شائعات اعتزاله التي راجت بمواقع التواصل الاجتماعي، وانضم العنزي أمس لتدريبات النمور - بعد غياب - استعداداً لمباراة الفريق أمام بني ياس ضمن الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث بات اللاعب جاهزاً وأحد خيارات المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا لمواجهة السبت المقبل المهمة أمام السماوي، وكانت الإصابة قد أبعدت العنزي عن مباريات فريقه السابقة ليتعافى منها ويعود للتمارين .

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