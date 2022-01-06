كأس السوبر في مقر «طيران الإمارات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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واصلت رابطة المحترفين الإماراتية، الجولة الترويجية لكأس السوبر الإماراتي، التي وصلت أمس، إلى مقر «طيران الإمارات»، وذلك ضمن الجولة التي تطوف خلالها الكأس في زيارة لمقر كل من الشركات الراعية لرابطة المحترفين الإماراتية، وذلك لاقتراب الحدث المقرر إقامته تحت شعار «الإمارات ملتقى العالم»، غداً، على استاد هزاع بن زايد، ويجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة الموسم الماضي.

وتم عرض كأس السوبر الإماراتي في مقر «طيران الإمارات»، وكانت متاحة للزوار لتعريفهم ودعوتهم إلى اللقاء المقبل ومنحهم فرصة التقاط الصور التذكارية. تأتي هذه الجولة في إطار مبادرات رابطة المحترفين الترويجية لكأس السوبر الإماراتي.

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