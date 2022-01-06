اعتماد خطط اللجان الفرعية لمونديال الأندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، جميع خطط اللجان الفرعية بعد اجتماع مع مسؤولي تلك اللجان، حيث ناقشت اللجنة العليا كافة التفاصيل والتقارير المرفوعة من قبل رؤساء اللجان وخطط تنفيذها على أرض الواقع بما يضمن نجاحها وخروج البطولة بما يليق بمكانة أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية، وبما يناسب السمعة التي تتمتع بها الإمارات في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية الكبرى.

وجاء الاجتماع الذي عقد بمقر اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا، وحضور عارف حمد العواني نائب رئيس اللجنة العضو المنتدب، ومحمد عبدالله هزام الظاهري المتحدث الرسمي للجنة المنظمة العليا، وسهيل العريفي وأحمد القبيسي عضوي اللجنة، والعميد راشد سهيل رئيس اللجنة الأمنية، ويعقوب السعدي رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة الطبية، وخلف سالم مدير المشاريع بمجلس أبوظبي الرياضي.

خطط

وباركت اللجنة جميع الخطط بعد مناقشة لكافة تفاصيل التقارير المرفوعة من رؤساء اللجان، كما اطلعت على تقارير القطاعات والأعمال التطويرية، والتي تضمنت العمليات والمراسم والبروتوكول والتسويق والأمور التجارية، وتحديداً مناطق الترفيه في الملاعب والمراكز التجارية إضافة لآخر مستجدات التذاكر، فضلاً عن خطة الترويج والتسويق للبطولة.

ووقفت اللجنة على آخر المستجدات فيما يتعلق بالمسابقات والصيانة والأعمال التطويرية، وباركت ما تم إنجازه في ملعبي محمد بن زايد وآل نهيان اللذين يستضيفان مباريات البطولة، حيث تم الانتهاء من 90% من تجهيزات الملعبين، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء التام من الملعبين في 15 يناير الجاري. واعتمدت اللجنة ملاعب التدريب للفرق المشاركة، كما اطلعت اللجنة على خطط الفعاليات المصاحبة.

وأقرت ورشة عمل للحكام بالفترة من 16 إلى 21 يناير الجاري، إضافة إلى ورش عمل، للفرق المشاركة بالتعاون مع «فيفا».

تأكيد

من جانبه، أكد محمد عبد الله هزام الظاهري المتحدث الرسمي للجنة، على أن هدف الجميع سواء اللجنة العليا أو اللجان الفرعية الخروج بنسخة استثنائية من بطولات كأس العالم للأندية، مشدداً على أن البطولة تحظى بزخم كبير مع تواجد أندية ذات قدر كبير على المستوى العربي والإقليمي، إضافة لتشيلسي الإنجليزي مع تمثيل الكرة اللاتينية بأحد أعرق الأندية البرازيلية.

وأضاف: نثق تمام الثقة في قدرات كافة اللجان على استضافة بطولة تليق بسمعة الإمارات في استضافة الأحداث الكبرى، وكذلك ما يعرفه العالم عن إمكانيات ومقومات أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية في تنظيم الأحداث.

وقال: ترسخ استضافتنا للنسخة القادمة، شراكتنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في تنظيم حدث عالمي مبهر وآمن، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير، وكافة ضيوفنا خلال هذه البطولة.

وأشار إلى أن الجماهير حول العالم، تنتظر هذه البطولة الحافلة بمشاركة أبطال القارات ونخبة النجوم، وهو ما يجعلنا على ثقة من تنظيم بطولة رائعة ستظل خالدة في أذهان الجميع.

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