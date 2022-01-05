«كرنفال السوبر» ينطلق في استاد هزاع بن زايد

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية، «كرنفال السوبر» المخصص للجماهير في المنطقة المحيطة باستاد هزاع بن زايد، وذلك بداية من اليوم ولمدة 3 أيام متواصلة، من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً يومياً.

وتمت إقامة العديد من الفعاليات وتحضير مرافق للجماهير من أجل الاستمتاع وعيش أجواء كأس السوبر الإماراتي، المقرر أن يقام يوم الجمعة، ويجمع بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي تحت شعار «الإمارات ملتقى العالم».

وتسعى الرابطة إلى جعل كأس السوبر الإماراتي، مناسبة تجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء كرنفالية خاصة، تتخطى إطار مباراة كرة قدم فقط، وذلك من خلال الفعاليات والعروض التي سيشهدها استاد هزاع بن زايد، إلى جانب المسابقات والألعاب التي سيتم تنظيمها.

وحظي اليوم الأول للكرنفال بإقبال من الجماهير وزوار المنطقة، كما بدأت الجماهير بالتوافد إلى الاستاد لإجراء مسحة الأنف PCR ضمن مبادرة الرابطة بالتعاون مع ياس كلينيك يومي الأربعاء والخميس.

يذكر أن الرابطة ستقوم بالسحب على جوائز قيّمة، بين الشوطين وعقب نهاية المباراة، حيث سيتم السحب على التذاكر الإلكترونية الممسوحة على مرحلتين؛ الأولى في الاستراحة بين الشوطين، ليتم اختيار 6 فائزين بنظام السحب الإلكتروني العشوائي، للفوز بجوائز إلكترونية تتضمن: أجهزة لوحية، ساعات ذكية، ومعدات ألعاب إلكترونية، والثانية في نهاية المباراة، وقبل تتويج بطل السوبر، حيث سيتم السحب على الجائزة الكبرى، التي ستكون من نصيب مشجعين اثنين، يحصلان على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم (بواقع 50 ألف درهم للفائز الواحد).

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