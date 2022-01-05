راشد بن حميد: لاعبونا على قدر التحدي والمسؤولية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة أن التجهيزات الخاصة بمباريات منتخبنا الوطني المقبلة مع سوريا يوم 27 الجاري في دبي وإيران في الأول من فبراير بملعبه بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، جارية على قدم وساق سعياً لتوفير كل عوامل النجاح أمام الفريق لتحقيق نتائج إيجابية مشرّفة، وقال ثقتنا كبيرة في لاعبينا بتقديم مستوى جيد، ونثق أنهم على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية تطرق خلالها الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى ما دار في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة بقوله: إننا ناقشنا مقترحات قدمت من إدارة الشؤون الفنية بخصوص تحسين مسابقات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، قدموا بإضافة مشاركين وفئات جديدة سعياً لزيادة التنافس والارتقاء بمستوى مسابقاتنا، مستعينين بأفكار متطورة سواء من الدول المجاورة أم الآسيوية والغربية، حيث نهدف إلى تطوير مستوى المسابقات ليتواكب مع الطموحات المرجوة للارتقاء باللعبة.



مشاريع نوعية



وفيما يتعلق بالميزانية الجديدة لاتحاد الكرة يقول الشيخ راشد بن حميد النعيمي: هناك تحسن وزيادة في الميزانية التي تركز على مشاريع نوعية من ضمنها مراكز التدريب والحكام والمدربين والتركيز على تطوير الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات والمشاريع التي سترى النور قريباً، بما يتناسب مع رؤية اتحاد الكرة 2038.



مبادرات القيادة



وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أن مبادرات القيادة الرشيدة ونهجها الحكيم دليل عمل يُحفز على المثابرة والإبداع، ويُعبد الطرق للمؤسسات والأفراد لمواصلة رحلة العطاء بمزيد من الشغف لتحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن الإمارات سعت منذ تأسيسها إلى تطوير البنى التحتية للنشاط الرياضي، فبنت منشآت وملاعب متطورة واستخدمت أحدث التقنيات، فضلاً عن استقدام الخبرات العالمية في مجال التدريب والتحكيم.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي دعم القيادة الرشيدة المستمر للرياضة بشكل عام ولكرة القدم على وجه الخصوص، والذي أثمر عن وصول الكرة الإماراتية إلى العالمية، وكذلك جعل الإمارات ميداناً رئيساً لاستضافة الأحداث الكروية الإقليمية والقارية والدولية.



القيادات السابقة



وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجميع مجالس إدارات اتحاد الكرة التي عملت من أجل ترسيخ أقدام هذه المؤسسة الرياضية الحيوية وتقوية ركائزها وجعلها واحدة من أبرز الاتحادات الوطنية في العالم، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجيال السابقة من الإداريين واللاعبين وكل عناصر لعبة كرة القدم، فضلاً عن الدور الجوهري لجمهور اللعبة الشعبية.



50



وقال رئيس اتحاد الكرة: إننا سنطلق 50 مبادرة خلال الفترة المقبلة تشمل العديد من الفعاليات المختلفة، وسنواصل تنفيذ استراتيجيته ورؤية 2038، التي تسعى لتطوير اللعبة من أجل مواكبة التقدم الذي تحققه كرة القدم في العالم.



مبادرات متعددة



من جهة أخرى علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة يعكف على بلورة المشاريع الجديدة المزمع الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، بمناسبة الذكرى الخمسين لإشهاره، والتي تصادف السادس عشر من ديسمبر 2022، حيث تأسس عام 1971، فيما تم إشهاره من الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 16 ديسمبر 1972، وانضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1972 وأصبح عضواً في الاتحادين العربي والآسيوي عام 1974، وسوف تشمل المشاريع الـ 50 مبادرات رياضية واجتماعية وتسويقية، وتخليداً لذكر قيادات سابقة للاتحاد ونجوم لهم بصمات على كرة الإمارات، وإنشاء متحف خاص بالاتحاد يجسد تاريخ كرة الإمارات منذ تأسيسها، وهناك تعاون بين الاتحاد والأندية والشركاء الاستراتيجيين في تلك المشاريع.

اجتماع للمنتخبات



يتوقع أن تعقد لجنة المنتخبات والشؤون الفنية اجتماعاً مهماً خلال الأيام المقبلة من أجل وضع خطة لتطوير المنتخبات، ودعم مشاركة منتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان، ومشاركة منتخبنا للشباب مواليد 2001 في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي تأتي ضمن خطة إعداده للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، وإعادة ترتيب المشاريع المستقبلية وفق أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

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