فتحي العبيدي لـ «البيان الرياضي»: العروبة يتعامل مع المباريات بـ«القطعة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة تمسك فريقه بكل فرص البقاء مع كبار دوري الأضواء والشهرة، وذلك في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه أخضر الفجيرة خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين باستثناء مباراة الوصل الماضية والتي تلقى فيها هزيمة لم تكن متوقعة.

جاهزية

وقال في تصريح لـ «البيان الرياضي»: العروبة يتعامل مع المباريات بـ«القطعة» وهدفنا ربط الأداء الجيد بالفوز، في أي مباراة للفريق مع كامل احترامنا للمنافسين.

وفيما يتعلق بلقاء الظفرة في الجولة الـ 13 والأخيرة من مرحلة الذهاب أشار العبيدي إلى أن استعدادات الفريق للمباراة سارت بصورة طبيعية، معرباً عن أمله في أن يكون التركيز حاضراً وأن يقدم اللاعبون ما هو منتظر من قبل جماهيرهم التي تتمنى تكرار الفريق لنتيجة الانتصار على الظفرة الذي نجحنا في تحقيق الفوز عليه بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات تحديد المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر لمسابقة كأس رابطة دوري المحترفين.

خطوة

ونوه المدرب إلى إن مباراة كأس الرابطة باتت من الماضي، وهى ضمن مسابقة مختلفة عن الدوري، وبالتأكيد فإن مباراة السبت تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية، ونسعى للخروج بالنقاط الثلاث، من أجل التقدم خطوة في سلم الترتيب وألمح العبيدي إلى تواجد كل لاعبي الفريق حتى يوم أمس ضمن التدريبات اليومية، وأضاف: لدينا خيارات عدة للتشكيلة، ويجب أن نركز بشدة، لأن المباراة أمام أحد منافسينا على البقاء في دوري أدنوك للمحترفين.

طوق نجاة

ووصف العبيدي دوري الموسم الحالي بـ «الصعب»، وذلك قياساً على ما أظهرته كل الأندية سواء التي تسعى للتتويج، أم تلك التي تليها في الترتيب والطامحة للتمثيل الآسيوي أم على مستوى صراع البقاء.

وقدم المدرب العبيدي الشكر لإدارة نادي العروبة قائلاً: إنها ظلت على الدوام تتابع تحضيرات وتجهيزات الفريق، وتقوم بتوفير كل الإمكانات للاعبي الفريق الأول لكي يقوموا بأداء دورهم على أكمل وجه، معرباً عن أمله في أن يرد لاعبو العروبة الدين لإدارة النادي ببقائهم في دوري الكبار عند نهاية الموسم الجاري.

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