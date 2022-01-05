شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها لتأمين نهائي كأس السوبر الإماراتي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي المعنية بمسابقة كأس السوبر الاماراتي 2022 تحت شعار "الامارات ملتقي العالم" بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مساء يوم الجمعة الموافق 7 يناير استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية، المكلفة بتأمين فعاليات البطولة .

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد، وارتداء الكمامات طوال الوقت والحرص على التباعد الجسدي وعدم مغادرة المقاعد إلا للضرورة حرصاً على سلامتهم وأمنهم والالتزام بقائمة المواد الممنوعة .

وأكدت على التشجيع الحضاري بما يتناسب مع هذه البطولة و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور، وإتباع إرشادات عناصر المرور حرصاً على سلامتهم وسهولة وصولهم إلى المباراة والتعاون مع عناصر الشرطة والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور والإجراءات المرورية المنظمة لحركة السير والمرور، بالطرق والمداخل المؤدية الى استاد هزاع بن زايد.

وتشارك في تأمين البطولة فرق من مديرية شرطة العين وادارة المهام الخاصة وادارة المرور العين ، وادارة التفتيش الأمني k9 وطيران شرطة أبوظبي وإدارتي الشرطة المجتمعية والدوريات الخاصة ومراكز القيادة والتحكم ومسرح الجريمة وعناصر “كلنا شرطة”، بجهود العمل الجماعي من أجل إسعاد الجماهير وتسهيل دخولهم إلى الملاعب وتعزيز أمنهم وسلامتهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز