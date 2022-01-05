شباب الأهلي والجزيرة.. سباق مع الزمن

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، تحضيرات مكثفة من الجزيرة، بطل دوري المحترفين، وشباب الأهلي، بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، استعداداً لمباراتهما على كأس السوبر مساء غدٍ، والتي ستقام على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، تحت شعار «الإمارات ملتقى العالم»، ويدخلها شباب الأهلي، مدافعاً عن اللقب الذي توج في النسخة الأخيرة، على حساب الشارقة.

وركز الجهازان الفنيان للفريقين على الجوانب البدنية، والتحضيرات الذهنية للاعبين، في ظل قصر الفاصل الزمني بين مباراتيهما في إياب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين ومباراتهما في كأس السوبر، حيث نجح الجزيرة في التأهل للدور قبل النهائي لكأس المحترفين، بعد فوزه على اتحاد كلباء 5-4، ولحق به شباب الأهلي، بفوزه على عجمان 3-1، وذلك في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ورغم أن أوراق الفريقين مكشوفة، إلا أن هذا لا يلغي إمكانية وجود مفاجآت اللحظات الأخيرة يوم المباراة، في ظل وجود عدد من الغيابات المؤثرة في كلا الفريقين، بسبب الإصابات نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، وخوض كل منهما مباراة كل 3 أيام تقريباً، مع اختلاف المسابقات المحلية وقوتها، وأهمها ضغوط الصراع على النقاط في دوري أدنوك للمحترفين.

تاريخ كبير

يمتلك شباب الأهلي، تاريخاً كبيراً مع كأس السوبر، والذي توج بلقبه في عصر الاحتراف 5 مرات، وهو العدد الأكبر في مرات التتويج، فيما لم يحقق الجزيرة اللقب نهائياً، رغم خوضه اللقاء 4 مرات في أعوام 2011 و2012 و2016 و2017، وبالتالي ستكون مواجهة الغد، لقاءً يجمع بين الخبرة والطموح، مع العلم أن الفريقين سبق والتقيا على كأس السوبر، في مباراة واحدة أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

وبدأت رحلة شباب الأهلي، مع لقب السوبر في النسخة الأولى في عصر الاحتراف، بعد تغلبه على الشباب 1-0، وكان الفريق وقتها يسمى الأهلي، قبل أن يتم دمج الناديين معاً ومعهما نادي دبي عام 2017، وخسر «فرسان دبي»، اللقب في النسخة الثانية عام 2009، بالخسارة أمام العين بركلات الترجيح 3-5، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 2-2، وثأر شباب الأهلي من العين، بالفوز بالكأس عامين متتاليين، بعد تغلبه على العين 3-2 بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل السلبي عام 2013، واحتفظ بالكأس في 2014، بعدما كرر فوزه على العين، ولكن بنتيجة 1-0.

وعاد شباب الأهلي لمنصة التتويج بفوزه عام 2016، على الجزيرة 2-1، وهي المرة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين على اللقب، وفي أول ظهور لشباب الأهلي بمسماه الجديد، خسر من الشارقة 3-4، بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 0-0 عام 2019، وثأر شباب الأهلي من الشارقة بالفوز بالسوبر الموسم الماضي، بعد الفوز 1-0.

طموح التتويج

أما الجزيرة، فبعد أن خسر من شباب الأهلي في كأس السوبر 2016، خسر مجدداً مباراة السوبر مرتين، والمرة الأولى عام 2011، بخسارته بركلات الترجيح 6-7، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 2-2، والمرة الثانية في 2017، عندما خسر المباراة 0-2، وغاب عن الجزيرة التوفيق أيضاً، بالخسارة أمام العين 4-5، بركلات الترجيح في نسخة 2012، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، بينما ذهبت باقي ألقاب النسخ الماضية، إلى فريق الإمارات 2010، بفوزه 3-1 على الوحدة، والعين بفوزه بنسخة 2015، بعد تغلبه على النصر 4-2، والوحدة عام 2018، بعد فوزه على العين 4-3، بركلات الترجيح بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 3-3.

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