سالم ربيع مساعدا لخيسوس في النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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قرر مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم تعيين المدرب سالم ربيع مساعدا للإسباني خيسوس غارسيا بيتراش المدير الرياضي للشركة.

وعمل سالم ربيع مساعدا للروماني ريجيكامب المدرب السابق للوصل ثم مساعدا للمدرب الحالي البرازيلي أودير هيلمان قبل أن يغادر منصبه في نوفمبر الماضي، كما يملك تجربة طويلة في مجال التدريب، حيث عمل مع المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب والأولمبي والمنتخب الأول في بطولة العرب بالقاهرة 2007، كما درب أندية الدرجة الأولى العربي ومصفوت وحتا ودرب مختلف فرق المراحل السنية في النصر وفريق الرديف، وعمل سالم ربيع مدربا مساعدا مع العديد من المدربين في النصر أمثال الإيطالي والتر زينغا والكرواتي لوكا والبرازيلي مانسيني.

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