نهاية موسم الكمالي مع شباب الأهلي

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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أعلن نادي شباب الأهلي، عن غياب مدافع فريقه الأول لكرة القدم، حمدان الكمالي، عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. وكشف شباب الأهلي من خلال حسابه الرسمي على «تويتر»، أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها الكمالي، عقب تعرضه للإصابة في الدقيقة 48 من عمر مباراة الفريق ومضيفه عجمان، أول من أمس، في إياب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، أظهرت إصابة بقطع في الرباط الصليبي. وأكد النادي، غياب حمدان عن مشاركة زملائه حتى نهاية الموسم، وخضوعه لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، وستكون أولى المباريات التي يغيب عنها حمدان، مباراة شباب الأهلي والجزيرة الجمعة المقبل، على كأس السوبر.

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