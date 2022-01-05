«مربع» من نار

المصدر: أبوظبي - محمد صادق دبي - إيهاب زهدي

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كشف الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين الذي اختتم، أمس، عن مواجهات نارية في المربع الذهبي، حيث يواجه شباب الأهلي الوحدة، بينما يلتقي العين مع الجزيرة.

وفاز العين على مضيفه الوصل 4 - 3، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد نهاية مباراتهما في الذهاب بالتعادل 3-3، وضرب «الزعيم» موعداً مع الجزيرة في الدور قبل النهائي.

أحرز أهداف العين خوانكا هدفين في الدقيقين 5 و53، وجوناثان في الدقيقة 66، ولابا كودجو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، فيما سجل أهداف الوصل جوناثان لاعب العين بالخطأ في مرماه بالدقيقة 14، وأدريلسون في الدقيقة 19، وعبد الله جمعة في الدقيقة 59.

وتأهل الوحدة لملاقاة شباب الأهلي بعد تفوقه على النصر في مجموع مباراتي ربع نهائي البطولة، وفاز الوحدة على النصر بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت مساء أمس في لقاء الإياب، مستفيداً من تعادله السلبي في الذهاب.

سجل ثنائية العنابي البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 15، وخليل إبراهيم بعد مرور دقيقتين فقط من الهدف الأول.

ووصل الوحدة إلى الدور نصف النهائي للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته في البطولة منذ موسم 2008 - 2009 وأحرز لقبها مرتين.

وجاءت المباراة من طرف واحد من جانب أصحاب الأرض، إذ تسيد الوحدة المباراة بالكامل وفرض أفضليته المطلقة على مجريات الأمور على مدار شوطي اللقاء، وأهدر العديد من الفرص السهلة للتسجيل.

في المقابل ظهر النصر بحالة سيئة للغاية، على المستويين الدفاعي والهجومي، ولم يقدم الفريق أي شيء يذكر على مدار المباراة.

ولعب النصر الدقائق الست الأخيرة بعشرة لاعبين بعد تعرض البديل اللاعب الشاب بلال علي لإصابة بليغة بعد تعرضه لخلع في كاحل القدم وكسر في عظمة الساق خرج على إثرها من الملعب في سيارة الإسعاف إلى المستشفى مباشرة.



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