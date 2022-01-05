اللبناني عطايا بديل بالعربي في عجمان

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم )

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تعاقد نادي عجمان مع لاعب منتخب لبنان ربيع عطايا حتى نهاية الموسم الحالي، ليحل محل المحترف التونسي فراس بالعربي الذي تعرض للإصابة في مباراة عجمان وشباب الأهلي أول من أمس. ويلعب عطايا صاحب الـ32 عاماً في مركز لاعب الوسط الجناح، وهو يعتبر من العناصر الأساسية في منتخب بلاده ولعب لفريق العهد قبل إعارته هذا الموسم لنادي كيدا دارول في الدوري الماليزي.

ومن المتوقع أن يلحق عطايا بمباراة عجمان أمام الإمارات السبت المقبل في ختام الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين.

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