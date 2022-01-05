الصقور يرفع شعار «لا مستحيل»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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رفع فريق الإمارات من درجات الاستعداد لمشواره المقبل حاملاً شعار «لا مستحيل»، مؤكداً قدرته على البقاء في دوري أدنوك للمحترفين على الرغم من أن «الصقور» يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين، وبفارق 5 نقاط عن العروبة الذي يحتل المركز قبل الأخير مؤكداً عدم الاستسلام والتمسك بالأمل مع القتال حتى نهاية المنافسة.

وارتفعت الروح المعنوية في النادي عقب تولي المصري أيمن الرمادي لمهمة التدريب أخيراً خلفاً للمغربي طارق السكتيوي، وذلك بعد أن نجح الرمادي في أول اختبار له بعد 72 ساعة فقط من بداية مشواره في الخروج بنتيجة التعادل أمام الشارقة في الجولة 12 من المنافسة خلال مباراة كان قريباً من الفوز بنقاطها الثلاث، وقدم عبرها مستوى مميزاً يعتبر الأفضل منذ بداية الموسم.

وأعادت نتيجة التعادل الثقة إلى اللاعبين ومحبي النادي بإمكانية النجاة من شبح الهبوط والتعويض في المباريات المقبلة خصوصاً أن الفريق حقق العديد من المكاسب، بداية بنقطة التعادل، مع تغيير طريقة اللعب، وتألق المدافع البرازيلي ياغو ليوناردو، والحارس الشاب سهيل المطوع الذي توج بجائزة أفضل حارس في الجولة.

رغبة قوية

وهنالك رغبة قوية من اللاعبين بمواصلة حصد النقاط، بداية من لقاء عجمان يوم السبت المقبل في ختام النصف الأول من الدوري، والذي يواجه فيه الرمادي فريقه السابق الذي أشرف على تدريبه 5 سنوات متتالية، وتأخذ المواجهة الكثير من الاهتمام بهدف العودة من عجمان بالنقاط الثلاث والتي يمكن أن تعيد الفريق بشكل كبير إلى مربع المنافسة وتزيد من حظوظ منافسته على البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

مكاسب عديدة

إضافة إلى الروح المعنوية العالية والمكاسب العديدة التي خرج بها الفريق من مباراة الشارقة، فان إدارة النادي بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة كرة القدم، تعمل بهدوء على تدعيم صفوف «الصقور» بلاعبين مميزين على مستوى المواطنين والأجانب، وأنجزت الإدارة صفقة التعاقد مع الجناح الدومينكاني ادرالين رييس قادماً من الدوري البوليفي الذي تألق فيه خلال الموسم الأخير بمشاركته في 28 مباراة وإحرازه 14 هدفاً وصناعته 8 أهداف، وجميعها أرقام تؤكد أنه سيكون مكسباً كبيراً، بجانب اقتراب النادي من التعاقد مع مهاجم جامايكي، قالت المصادر إنه يتميز بالقوة الجسمانية ولديه علاقة صداقة قوية مع الشباك، وهنالك اتجاه لإضافة لاعب أجنبي ثالث لكن تم تأجيل القرار إلى ما بعد مباراة عجمان.

اتفاق

وحسب المصادر فإن الجهازين الفني والإداري اتفقا على عدم إضافات عديدة على مستوى العناصر الوطنية، وأن يتم التسجيل حسب النقص وبطريقة محدودة، مع اشتراط أن يكون اللاعب الوافد بمواصفات محددة وجاهزاً للمشاركة ضمن عناصر التشكيلة الأساسية، حيث تتفق الآراء على أن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين المواطنين وأن التركيز يجب أن يكون في ملف الأجانب بالتعاقد مع لاعبين لديهم تأثير كبير على الفريق.

معسكر مغلق

وفي ذات السياق، وافقت إدارة النادي على طلب أيمن الرمادي بإقامة معسكر مغلق عقب مباراة عجمان بأيام قلائل، يخوض خلاله الفريق عدداً من المباريات الودية، تأهباً لمباريات القسم الثاني من الدوري ليكون الفريق في قمة الجاهزية ويعوض الإخفاق الذي لازمه سابقاً، وكلها مؤشرات إيجابية تدعم إمكانية نجاة الصقور من الهبوط رغم رصيد النقطتين.

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