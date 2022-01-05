إقبال كبير على فعاليات رابطة المحترفين في «تل مرعب 2022»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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نظمت رابطة المحترفين، على مدار ستة عشر يوماً، الفعالية المجتمعية الخامسة، ضمن الحملة الترويجية لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك في مهرجان ليوا الدولي 2022، وبمشاركة واسعة وإقبال من زوار المهرجان، خطفت خلاله «منطقة الجماهير»، التي أقامتها الرابطة، الأضواء، وأصبحت مقصداً للجميع من مختلف الفئات العمرية، بما يترجم الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة المجتمعية، التي تقوم بها الرابطة من أجل التواصل مع الجماهير .

وجاء اختيار «مهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2022» بالتنسيق مع الراعي الرسمي لدوري المحترفين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشهد جناح الرابطة إقبالاً واسعاً من الزوار، حيث استمتعوا بفعاليات وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، أقيمت من يوم الخميس 16 ديسمبر، حتى الجمعة 31 ديسمبر الماضي.

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