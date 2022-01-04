العين يفوز على الوصل ويتأهل للقاء الجزيرة في نصف نهائي كأس المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، تصوير- غلام كاركر

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فاز العين على مضيفه الوصل 4-3 مساء اليوم "الثلاثاء"، في إياب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد نهاية مباراتهما في الذهاب بالتعادل 3-3، وضرب "الزعيم" موعداً مع الجزيرة في الدور قبل النهائي.

وأحرز أهداف العين خوانكا هدفين في الدقيقين 5 و53، وجوناثان في الدقيقة 66، ولابا كودجو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، فيما سجل أهداف الوصل جوناثان لاعب العين بالخطأ في مرماه بالدقيقة 14، وادريلسون في الدقيقة 19، وعبد الله جمعة في الدقيقة 59.

وافتتح العين التسجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة 5، عندما لعب جوناثان كرة عرضية، وخطفها خوانكا، قبل حارس الوصل محمد علي، واضعاً الكرة في شباك "الفهود".

وبدأ الوصل في التحرك الهجومي بعد الهدف، سعياً للعودة إلى اللقاء، وحول القائم الأيمن لمرمى العين، رأسية أولابي لاعب الوصل، إلى خارج الملعب في الدقيقة 9.

وتعادل الوصل بهدف سجل بنيران صديقة، بعدما حاول جوناثان لاعب العين، إبعاد الكرة، لكنه حولها بالخطأ في شباك الحارس خالد عيسى في الدقيقة 14.

ووسط حالة من غياب التركيز للاعبي العين، يلعب راميرو كرة عرضية في الدقيقة 19، ويرتقي لها ادريلسون مدافع الوصل، ويضعها رأسية في شباك العين، مسجلاً هدفاً ثانياً للوصل.

ولعب حارس العين خالد عيسى، كرة عالية ساقطة خلف مدافعي الوصل، واستقبلها خوانكا بشكل مثالي، وأنفرد بحارس الوصل، ووضعها في المرمى مسجلاً هدفاً ثانياً للعين في الدقيقة 53.

ورد الوصل بقوة بتسجيل هدفاً ثالثاً برأسية قوية من عبد الله جمعة في الدقيقة 59، بعد عرضية مثالية من علي صالح، لتزداد المباراة قوة في الدقائق التالية، مع محاولات مستمرة من العين للعودة.

وعاد العين وأدرك التعادل عن طريق جوناثان بالهدف الثالث في الدقيقة 66، بعد تمريرة من خوانكا، نجم العين الأول في تلك المباراة، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للعين بعد عرقلة البديل لابا كودجو في لمسته الأولى في المباراة، من قبل عبد الله جمعة، وسددها لابا كودجو، بنفسه مسجلاً هدفاً رابعاً للعين في الدقيقة 84.

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