الوحدة يعبر النصر ويتأهل لمواجهة شباب الأهلي في نصف نهائي كأس الرابطة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأهل الوحدة لملاقاة شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين بعد تفوقه على النصر في مجموع مباراتين ربع نهائي البطولة.

وفاز الوحدة على النصر بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت مساء اليوم "الثلاثاء" في لقاء الإياب مستفيداً من تعادله السلبي في الذهاب.

سجل ثنائية العنابي البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 15، وخليل إبراهيم بعد مرور دقيقتين فقط من الهدف الأول.

ووصل الوحدة إلى الدور نصف النهائي للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته في البطولة منذ موسم 2008-2009 وأحرز لقبها مرتين.

وجاءت المباراة من طرف واحد من جانب أصحاب الأرض، إذ تسيد الوحدة المباراة بالكامل وفرض أفضليته المطلقة على مجريات الأمور على مدار شوطي اللقاء، وأهدر العديد من الفرص السهلة للتسجيل.

في المقابل ظهر النصر بحالة سيئة للغاية سواء على المستويين الدفاعي والهجومي ولم يقدم الفريق أي شيء يذكر على مدار المباراة.

ولعب النصر الدقائق الست الأخيرة بعشرة لاعبين بعد تعرض البديل اللاعب الشاب بلال علي لإصابة بليغة في الساق خرج على إثرها من الملعب في سيارة الإسعاف إلى المستشفى مباشرة.

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