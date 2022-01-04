اللبناني عطايا بدلاً من فراس بالعربي في عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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تعاقد نادي عجمان مع لاعب منتخب لبنان ربيع عطايا حتى نهاية الموسم الحالي، ليحل مكان المحترف التونسي فراس بالعربي الذي تعرض للإصابة في مباراة عجمان وشباب الأهلي في إياب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين، ويلعب عطايا صاحب الـ 32 عاماً في مركز لاعب الوسط الجناح، وهو يعتبر من العناصر الأساسية في منتخب بلاده ولعب لفريق العهد قبل إعارته هذا الموسم لنادي كيدا دارول في الدوري الماليزي.

ومن المتوقع أن يلحق عطايا بمباراة عجمان أمام الإمارات السبت المقبل في ختام الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، لا سيما والفريق يفقد جهود المحترف الغامبي بوبكر تراولي الذي غادر إلى الكاميرون للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس إفريقيا.

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