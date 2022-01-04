راشد بن حمدان يشكل مجلس إدارة النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، القرار رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة جديد يتولى إدارة العمل في النادي لمدة ثلاث سنوات، ونص القرار على أن يتولى مروان أحمد بن غليطة رئاسة مجلس الإدارة، ويضم المجلس إبراهيم حسين الفردان نائباً للرئيس، والأعضاء عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، ومنصور رحمة الفلاسي، وعبد الرزاق السيد الهاشمي، ومحمد أحمد المري، وجمال عبدالله لوتاه.

ورفع مروان بن غليطة أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، على الثقة الغالية التي أولاه إياها بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة النصر وأكد أنه وأعضاء مجلس الإدارة يعتزون بهذه الثقة ويفخرون بها، وقال: من موقعي الجديد ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ نادينا العريق بقيادة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، نؤكد أننا لن ندخر جهداً، وسنبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة نادينا الذي كان وسيظل قِبلة لكل الرياضيين وكلنا ثقة بقدراتنا ومقدرات نادينا وعلى رأسها جمهورنا الوفي الذي سيظل دائماً وأبداً خلف الشعار في كل الأوقات، ونؤكد لهم أن شعارنا في المرحلة المقبلة أن النصر نصر الجميع واليوم حان الوقت لنتكاتف جميعاً حتى يعود العميد إلى مكانته المعهودة.

وتابع: أتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على قبولهم التحدي خصوصاً وأن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعاً أن نعمل على تحقيق الرؤية التي تهدف إلى استمرار ريادة «العميد» في مجال الرياضة بصفته مهد كرة القدم في دولتنا الحبيبة، وتعزيز المكتسبات التي حققها نادي النصر، وأن نحافظ على البنيان الراسخ الذي صاغ وعزز مكانته المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

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