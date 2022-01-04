سيلفا البرتغالي وادرالين الدومنيكاني باكورة صفقات «الميركاتو»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

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ينطلق غداً «الميركاتو الشتوي» لقيد اللاعبين الجدد ضمن صفقات الأندية لتدعيم صفوفها، ووصل نادي الوحدة إلى اتفاق لضم البرتغالي الدولي أدريان سيلفا لاعب سامبدوريا الإيطالي في صفقة انتقال حر، ليصبح أول صفقات «العنابي» في «الميركاتو»، وأنهى اللاعب البرتغالي عقده مع ناديه الإيطالي وكان يتبقى فيه 6 أشهر وذلك قبل الاتفاق مع الوحدة، وسيحل سيلفا، لاعب خط الوسط بديلاً للإسباني خوسيه أنخيل.

وينتظر النادي وصول اللاعب واجتيازه الفحص الطبي للتوقيع على العقود، ولعب سيلفا لأندية كبرى مثل موناكو الفرنسي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وليستر سيتي الإنجليزي قبل انتقاله إلى سامبدوريا الإيطالي في 2020، كما شارك مع منتخب البرتغال الفائز بلقب «يورو 2016».

من ناحية أخرى تعاقد نادي الإمارات مع لاعب الدومنيكان ادرالين رييس قادماً من الدوري البوليفي دعماً لصفوف «الصقور» ليكون أول لاعب من بلاده يظهر في دوري المحترفين، كما اقترب النادي من التعاقد مع مهاجم جامايكي لم يتم كشف اسمه، ويرجح أن يحل الوافدان الجديدان بديلين للمغربي آدم النفاتي والجزائري زكريا بولحية.

وفي سياق التعاقدات، جدد الجزيرة وللمرة الثانية استعارة لاعبه السابق محمد جمال قادماً من العين حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك على طريقة الموسم الماضي الذي استعان فيه بخدمات اللاعب في التعاقدات الشتوية معاراً أيضاً، وسيكون جمال أول المنضمين للكشوفات التي تواجد بها سابقاً لعدة سنوات قبل انتقاله إلى العين.

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