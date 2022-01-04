«الفرسان» و«فخر أبوظبي» إلى المربع الذهبي للكأس

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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تأهل فريقا شباب الأهلي والجزيرة، أمس، إلى المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين، وفاز شباب الأهلي على عجمان 1 - 0 في إياب دور الثمانية، مترجماً أفضليته في الشوط الأول من المباراة بهدف محترفه مهدي قائدي في الدقيقة 32، وكان «فرسان دبي» تغلب على عجمان في مباراة الذهاب، بنتيجة 2 - 1، وبهذه الخطوة يواصل «فرسان دبي» مشوار دفاعه عن اللقب بنجاح.

شهدت مباراة الفريقين بعض الفرص السهلة كان أبرزها من كارلوس إدواردو ومحمد جمعة بيليه من شباب الأهلي، فيما أنقذ حمدان الكمالي فرصة ثمينة لعجمان، وأجرى مدرب عجمان تبديلاً اضطرارياً قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول بخروج التونسي فراس بالعربي المصاب ودخول محمد هلال، وأنقذ ماجد ناصر حارس «الفرسان» مرماه من هدف محقق في آخر ثواني الشوط الأول.

وتغلب «فخر أبوظبي» على كلباء 2 - 1، في مباراة استمرت 100 دقيقة لتوقف اللعب عدة مرات، وتقدم «النمور» بهدف سلطان عادل في الدقيقة 15، وسجل للجزيرة عبد الله رمضان وبرونو دي أوليفيرا في الدقيقتين 18 و 33، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3-3.

ويواجه «الفرسان» في المربع الذهبي، المتأهل من الوحدة والنصر، ويلعب الجزيرة مع المتأهل من العين والوصل.

مباراتان اليوم

وتختتم مباريات إياب دور الثمانية اليوم بمباراتين، ويلتقي الوحدة مع النصر بإستاد آل نهيان، وكل الاحتمالات متاحة للتأهل، بعد انتهاء مباراة الذهاب بملعب النصر بالتعادل السلبي، إذ إن فوز أي فريق يمنحه بطاقة المربع الذهبي، بينما التعادل بأي نتيجة غير التعادل السلبي يصب في مصلحة «العميد»، ويحل العين ضيفاً على الوصل باستاد زعبيل، وتبدو حسابات التأهل واضحة، مع انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل 3-3 باستاد هزاع بن زايد، إذ لا بديل أمام العين سوى الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة أكبر من لقاء الذهاب، في حين سيكون الوصل الأقرب للتأهل، ويكفيه التعادل بأي نتيجة أقل من لقاء الذهاب.

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