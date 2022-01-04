ديابي ضمن نجوم غــرب آسيا

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبدالله ديابي لاعب الجزيرة، ضمن النجوم الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم في مسابقات غرب آسيا في ديسمبر 2021، وأوضح الاتحاد أن ديابي، سجل 3 أهداف الشهر الماضي، في شباك خورفكان،والوحدة، ليسهم في وصول الجزيرة إلى 20 نقطة في دوري المحترفين.

وضمت القائمة كامارا «الاتحاد السعودي»،وموسونا «الطائي السعودي»، وياسين البخيت «أم صلال القطري»، وعبدالعزيز المقبالي «السيب العُماني»، ومحمود المواس «الشرطة العراقي»، وتامر صيام «شباب الخليل الفلسطيني»، وشبيب الخالدي «كاظمة الكويتي».

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