شباب الأهلي إلى مربع الكبار دفاعاً عن اللقب

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

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واصل شباب الأهلي مشوار دفاعه عن اللقب بنجاح، ويتأهل للدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين بعد فوزه على مضيفه عجمان 1-0 في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد في إياب الدور ربع النهائي، مكرراً فوزه في ملعبه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، وبذلك ينتظر المتأهل من الوحدة والنصر اللذان يلتقيان في اليوم الثاني لجولة الإياب.

وترجم شباب الأهلي أفضليته في الشوط الأول بتسجيله هدف السبق في الدقيقة 32 عبر محترفه مهدي قائدي بتسديدة قوية على يمين الحارس علي الحوسني وضاعت للفريقين بعض الفرص السهلة كان أبرزها من كارلوس ادواردو ومحمد جمعة بيليه من شباب الأهلي فيما أنقذ حمدان الكمالي فرصة ثمينة لعجمان وأجرى مدرب عجمان تبديل اضطراري قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول بخروج التونسي فراس بالعربي المصاب ودخول محمد هلال، وأنقذ الحارس ماجد ناصر مرماه من هدف محقق في آخر ثواني الشوط الأول ليحرم عجمان من التعديل من رأسية محمد الشحي لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

وفي الشوط الثاني حاول عجمان تعديل النتيجة، وشباب الأهلي لتعزيز تقدمه وأجرى الفريقان تبديلات عدة حيث لعب المدافع السلوفيني ميرال بدلاً من عبد الله جاسم في عجمان فيما أجرى مهدي علي مدرب شباب الأهلي أول تبديلاته بدخول سالمين خنيس بدلاً من حمدان الكمالي ثم تبديل ثانٍ بدخول يوري بدلاً من محمد جمعة بيليه وتبديل ثالث بدخول سلطان علي بدلاً من عيد خميس ثم التبديل الرابع بدخول عزيز جانيف بدلاً من كارلوس ادواردو فيما أجرى عجمان تبديله الثالث بدخول طارق الخديم بدلاً من عصام سحيتيت، ورغم كل هذه التبديلات لم يتغير شيء في النتيجة واجتهد عجمان في الوصول لمرمى شباب الأهلي ولكن دون فعالية في ختام الهجمة حتى انتهت المباراة بهدف مهدي قائدي.

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