الوصل والعين.. حسابات التأهل للمربع الذهبي للكأس

المصدر: العين - طلحة عبدالله دبي - إيهاب زهدي

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يحل العين ضيفاً على الوصل في السابعة والنصف من مساء غد، باستاد زعبيل، في ختام دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين، بطموح اقتناص بطاقة المربع الذهبي، وتبدو حسابات التأهل واضحة، مع انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل

3-3 باستاد هزاع بن زايد، إذ لا بديل أمام العين سوى الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة أكبر من لقاء الذهاب، في حين سيكون الوصل الأقرب للتأهل، ويكفيه التعادل بأي نتيجة أقل من لقاء الذهاب.

ويدخل العين المباراة بمعنويات عالية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي قادته لصدارة الدوري، ويغيب عنه المغربي سفيان رحيمي الذي انضم لمنتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا فيما يتوقع عودة عدد من اللاعبين من رحلة الإصابة وفي مقدمتهم بندر الأحبابي، وكايو كانيدو، ومحمد عباس، وخالد البلوشي.

استعداد ذهني

وأكد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أن الجهاز الفني ركز على الجوانب البدنية والذهنية والاستشفاء للخروج بأفضل مستوى للاعبين، وقال: استعداداتنا جيدة للقاء العين، ونريد تكرار مستوياتنا القوية في المباريات الأخيرة، ونحقق النتيجة التي تؤهلنا إلى المربع الذهبي.

وأضاف: أمام الفرق الكبيرة، يجب أن نجهز اللاعبين ذهنياً للدخول إلى المباراة بتركيز 100%، ومساندة جمهور الوصل مهمة لتحقيق النتيجة التي تؤهلنا إلى الدور التالي، ويجب على الجماهير الثقة باللاعبين، للخروج بأفضل نتيجة.

نوايا هجومية

أكد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أنه يخوض المباراة بنوايا هجومية لتحقيق النتيجة التي تضمن تأهل فريقه للمرحلة التالية، موضحاً أن تحضيرات فريقه مضت بالصورة المعتادة، وقال: نركز على الناحية الهجومية لتحقيق الفوز مع الوضع بالاعتبار مستوى أداء فريق الوصل المتصاعد وخصوصاً في آخر مباراة له إذ حقق فوزاً كبيراً على العروبة بخمسة أهداف، ونحن نركز فقط على فريقنا مع احترام المنافس.

وأضاف: جميع اللاعبين يرغبون في الوجود في التشكيلة الأساسية للفريق، ولكننا لن نشرك إلا الأكثر جهوزية، وبدعم جماهيرنا سنحقق النتيجة الإيجابية ونرسم الابتسامة على وجوه الجميع.

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