الوحدة والنصر.. احتمالات مفتوحة في مواجهة الكأس

المصدر: دبي- عدنان الغربي أبوظبي – محمد صادق

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يلتقي الوحدة والنصر في الخامسة مساء غد باستاد آل نهيان في إياب دور الثمانية لكأس المحترفين، بآمال كبيرة في حجز مقعد في المربع الذهبي،وانتهت مباراة الذهاب بملعب النصر بالتعادل السلبي وهي نتيجة تبقي الصراع مفتوحاً على جميع الإحتمالات للتأهل، إذ إن فوز أي فريق يمنحه بطاقة الصعود للمربع الذهبي، بينما التعادل بأي نتيجة غير التعادل السلبي يصب في مصلحة «العميد».

ويسعى الوحدة إلى استغلال أفضلية إقامة المباراة على ملعبه لحسم الصعود، خاصة وأن الفريق يضع البطولة من ضمن أولوياته، إضافة إلى أنها فرصة لمواصلة الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الأخيرة في الدوري أمام الجزيرة،ويغيب عن «العنابي» قائده إسماعيل مطر الذي تعرض لإصابة في المباراة الماضية بجانب البرتغالي فابيو مارتينز الذي يتواصل غيابه للمباراة الثانية على التوالي، بينما عاد خميس إسماعيل إلى التدريبات بعدما شعر بآلام في الظهر ولم يتواجد في قائمة مباراة الجزيرة الأخيرة وتبقى مشاركته بناء على مدى جاهزيته، وفي المقابل يستعيد «العميد» جهود لاعبيه جلوبر ليما ومهدي عبيد، فيما يفتقد جهود محمد عايض، للإصابة، وريان مينديز، لالتحاقه بمنتخب الرأس الأخضر، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني للنصر بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على تجهيز اللاعبين بدنياً وذهنياً لخوض المواجهة الصعبة.

وأكد الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة أنه لا بديل عن الفوز، مشيراً إلى أن الوحدة يخوض كل مباراة باعتبارها أولوية،ويسعى للمنافسة بشكل دائم،وقال: المباراة صعبة وتأتي في ظل ضغط المباريات والتي لا تساعد على الوصول بجاهزية اللاعبين إلى نسبة 100 %.

واعترف بأن «العنابي» يعاني على المستوى الهجومي في المباريات الأخيرة، وفي الوقت نفسه فإن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الانتصارات، وأكد ثقته في عودة المهاجم البرازيلي جواو بيدرو إلى تسجيل الأهداف وأن اللاعب واجه سوء حظ في عدم التسجيل في المباريات الماضية.

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