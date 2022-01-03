الجزيرة أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أنتزع الجزيرة البطاقة الأولى إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه إتحاد كلباء 2-1 في لقاء إياب ربع النهائي من المنافسة، وكان لقاء الذهاب قد أنتهى بالتعادل الإيجابي 3-3، لينال فخر أبوظبي بطاقة التأهل عن جدارة بعد مواجهة استمرت 100 دقيقة، وينتطر في نصف النهائي المتأهل من العين والوصل.

وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء كانت متكافئة في الأداء في الجزء الأول تمكن خلالها كلباء من التقدم بالهدف الأول بضربة رأسية عن طريق سلطان عادل في الدقيقة 15 لكن الجزيرة عاد سريعا بالتعادل الذي أحرزه عبد الله رمضان بتسديدة قوية من خارج الصندوق، لينال بعدها فخر أبوظبي الأفضلية ويفرض أسلوبه على الملعب حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني بواسطة برونو دي اوليفيرا في الدقيقة 33 مستفيدا من خطا حارس مرمى كلباء في استقبال الكرة، وخلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شن الجزيرة هجوما ضاغطا واهدر أكثر من فرصة مضمونة.

وشهدت الحصة الثانية تراجع الأداء من الفريقين، مع ضعف في بناء الهجمات ما أدى إلى غياب صناعة الفرص وتهديد المرمى، لتشهد أرضية الملعب بعض التعديلات في تشكيلتي الفريقين بحثا عن مستوى أفضل وهز الشباك، وتعرض كلباء لخسارة جهوده حبيب الفردان بعد دخوله بديلا بدقائق أثر اصطدام تسديدة قوية نفذها ميلوس في وجهه ليتم نقله من أرضية الملعب بعربة الأسعاف.

ورغم إجراء الجهاز الفني لكلباء عدة تعديلات واشراك مهاجمه مالابا لكنه لم ينجح في تعديل النتيجة، بينما كان الجزيرة الأقرب لإضافة الهدف الثالث خلال الزمن المهدر الذي قدره الحكم بعشر دقائق، من تهديفة سالم راشد التي اصطدمت بالعارضة، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز وتأهل الجزيرة.

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