مروان بن غليطة: حان الوقت لإعادة العميد إلى مكانته

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع مروان بن غليطة أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي ، على الثقة الغالية التي أولاه إياها بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة النصر وقال بن غليطة أنه و أعضاء مجلس الإدارة يعتزون بهذه الثقة ويفخرون بها.

وأصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي القرار رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة جديد يتولى إدارة العمل في النادي لمدة ثلاث سنوات، برئاسة مروان أحمد بن غليطة ونائبه إبراهيم حسين الفردان وعضوية عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، منصور رحمة الفلاسي، عبد الرزاق السيد الهاشمي، محمد أحمد المري، وجمال عبد الله لوتاه.

وأضاف بن غليطة قائلا: من موقعي هذا ونحن على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ من تاريخ نادينا العريق بقيادة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، نؤكد أننا لن ندخر جهداً ، و سنبذل الغالي و النفيس من أجل رفعة نادينا الذي كان وسيظل قِبلة لكل الرياضيين وكلنا ثقة بقدراتنا ومقدرات نادينا وعلى رأسها جمهورنا الوفي الذي سيظل دائماً وأبداً خلف الشعار في كل الأوقات ونؤكد لهم أن شعارنا في المرحلة المقبلة أن النصر نصر الجميع واليوم حان الوقت لنتكاتف جميعاً حتى يعود العميد إلى مكانته المعهودة.

وتابع: أتقدم بالشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على قبولهم التحدي خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعاً أن نعمل على تحقيق الرؤية التي تهدف إلى استمرار ريادة العميد النصراوي في مجال الرياضة بصفته مهد كرة القدم في دولتنا الحبيبة ،و تعزيز المكتسبات التي حققها نادي النصر ،وأن نحافظ على البنيان الراسخ الذي صاغ وعزز مكانته المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ،طيب الله ثراه

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز