ديابي الجزيرة ينافس على لقب نجم الشهر في دوريات غرب آسيا

المصدر: وام

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ينافس مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي عبدالله ديابي على لقب نجم الشهر في دوريات غرب آسيا، وفقا لما أورد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي في تقرير موسع اليوم، حيث قام الاتحاد القاري بترشيح اللاعب على ضوء عطائه المميز للمنافسة على هذا اللقب في شهر ديسمبر، حيث سجل اللاعب الفرنسي ديابيه 3 اهداف خلال شهر ديسمبر الماضي، بواقع هدفين في شباك خورفكان، وآخر في مرمى الوحدة ليساهم في تقدم فريقه إلى النقطة 20 يتساوى بها مع شباب الأهلي والشارقة ويبتعد عن الوحدة الوصيف بنقطة واحدة.

وتضم قائمة المتنافسين على اللقب هارون كامارا /الاتحاد السعودي/، ونوليدج موسونا /الطائي السعودي/، وعبدالله ديابي /الجزيرة الإماراتي/، وياسين البخيت /أم صلال القطري/، وعبدالعزيزالمقبالي /السيب العماني/، ومحمود المواس /الشرطة العراقي/، وتامر صيام /شباب الخليل الفلسطيني/، وشبيب الخالدي /كاظمة الكويتي/.

وتم فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

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