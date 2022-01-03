4 سفراء للكرة الإماراتية في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

المصدر: وام

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تستعد القارة الأفريقية خلال الساعات القليلة المقبلة إلى استقبال أكبر حدث كروي يقام على صعيد القارة السمراء، وهو نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا، تتنافس في 6 مجموعات للتأهل إلى دور الـ 16 حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.

ولن يكون اسم الكرة الإماراتية، وتحديدا نجوم الكرة المحترفين في الإمارات، بعيدين عن الأحداث التي ستجري في القارة السمراء، حيث ستشهد منافسات النسخة رقم 33 من كأس الأمم الأفريقية، ظهور 4 نجوم من ابرز اللاعبين الأفارقة المحترفين في أندية دوري أدنوك للمحترفين.

واللاعبون الدوليون الذين سيظهرون في ملاعب الكاميرون هم ريان مينديز لاعب فريق النصر والذي سيظهر مع منتخب الرأس الأخضر الذي ينافس في المجموعة الأولى برفقة منتخب الكاميرون مستضيف البطولة مع بوركينا فاسو واثيوبيا.

والثاني هو المغربي سفيان رحيمي، لاعب فريق العين، والذي سيشارك مع منتخب بلاده في المجموعة الثالثة مع منتخبات غانا وجزر القمر والجابون.

وشاءت الظروف أن يكون اخر لاعبين سيظهران في البطولة هما لاعبا فريق عجمان، اللذان سينافسان مع منتخبي بلديهما في مجموعة واحدة أيضا، وهما التونسي محمد فراس بالعربي، والجامبي أبوبكر ستيف تروالي، حيث سينافس اللاعبان مع منتخبي بلديهما في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا.

في نفس الوقت ستفتقد بطولة الأمم الأفريقية /الكان/ بعض الأسماء الدولية اللامعة المتواجدة مع الأندية الإماراتية، إما لظروف عدم تأهل منتخبات بلادهم مثل الدولي التوجولي لابا كودجو، مهاجم نادي العين وهداف دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الثانية عشرة برصيد 13 هدفا، بسبب إخفاق منتخب بلاده في التأهل إلى النهائيات الأفريقية، وتذيله ترتيب مجموعته في التصفيات ..في حين يغيب لاعب دولي آخر مثل الجزائري مهدي عبيد لاعب نادي النصر، رغم مشاركة منتخب بلاده حامل لقب النسخة الأخيرة لبطولة الأمم الأفريقية، والتي ساهم مهدي عبيد في إحرازها بالقاهرة في عام 2019، لكن اللاعب خرج من حسابات مدربه جمال بلماضي، بعدما كان قد تعرض للإصابة واستبعد أيضا من تشكيلة منتخب الجزائر للمحليين الذي خاض منافسات بطولة كأس العرب شهر ديسمبر الماضي في قطر وفاز بلقبها تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة.

وسيغيب هذا الرباعي عن المشاركة مع انديتهم في الجولة الـ13 لدوري أدنوك للمحترفين المقرر لها أيام 8 و9 و11 يناير الجاري حيث ستنطلق البطولة الإفريقية اعتباراً من يوم 9 يناير الجاري.

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