تطوير المنتخبات والموازنة الجديدة على طاولة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه عصر غدٍ، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي خطة الارتقاء بالمنتخبات خلال الفترة المقبلة وفق استراتيجية الاتحاد، وقامت لجنة المنتخبات برئاسة حميد الطاير بوضع تصور لتطوير شؤون المنتخبات بما يحقق الطموحات، كما يناقش مجلس الإدارة الموازنة المالية الجديدة والتي تفوق 130 مليون درهم. ويعتمد مجلس الإدارة توصيات لجنة المنتخبات بالإبقاء على الجهاز الفني بقيادة مارفيك حتى نهاية عقده بالتزامن مع ختام تصفيات المونديال، كما يطمئن المجلس على ترتيبات التجمع المقبل للمنتخب الأول استعداداً لمباراتي كل من سوريا وإيران في التصفيات.

ويطلع المجلس على استعدادات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لفتح باب القيد الشتوي الذي يبدأ 5 الجاري، وعلى جهود لجنة الحكام ،وسلبيات دوري الدرجة الثانية.

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