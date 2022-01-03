«البرتقالي» و«الفرسان» طموح المربع الذهبي للكأس الليلة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، إيهاب زهدي، محمد فضل، أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم منافسات إياب دور الثمانية لبطولة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، حيث يلتقي الجزيرة مع اتحاد كلباء في الخامسة مساء باستاد مدينة زايد، ويحل في السابعة والنصف مساء شباب الأهلي ضيفاً على عجمان باستاد راشد بن سعيد، ويلعب «فرسان دبي» بفرصتين لتحقيق طموحه بالتأهل إلى المربع الذهبي، وهما الفوز أو التعادل، فيما يتمسك عجمان بالأمل، ويكفيه الفوز بهدف دون رد، بينما سيتم الحسم بركلات الترجيح مباشرة في حال تعويض عجمان نتيجة الذهاب بالفوز 2 - 1.

ويتوقع غياب عدد من العناصر الأساسية عن تشكيلة عجمان، أبرزهم الثلاثي سعيد جاسم وسعيد سليمان والبرازيلي لياندرو، بسبب شرط الإعارة من شباب الأهلي، كما يغيب الغامبي بوبكر تراولي، الذي تم استدعائه لبطولة كأس أفريقيا وتبدو الصورة غير واضحة حول المحترف التونسي فراس بالعربي، الذي تم اختياره في قائمة منتخب بلاده لبطولة أفريقيا، ولكن توجد اتصالات بين عجمان وإدارة المنتخب التونسي حتى يتمكن من المشاركة في المباراة.

وفي المباراة الثانية بين الجزيرة وضيفه اتحاد كلباء، فإن نتيجة مباراة الذهاب، 3 - 3، تخدم «فخر أبوظبي» للتأهل، ولكنه يبحث عن الفوز المباشر، لحسم الموقف، وفي الوقت نفسه فإن التعادل بأقل من نتيجة مباراة الذهاب يؤهله لمربع الكأس، ويغيب عن الفريق علي مبخوت، وخليفة الحمادي لعدم الجاهزية، وفي المقابل فإن مهمة «النمور» ليست مستحيلة، والفوز أو التعادل بأكثر من 3 - 3 يؤهله، ولكن الفريق يعاني من غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين هم مالابا ومهند العنزي وكارتاخينا وبراين للإصابة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز